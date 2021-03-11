3 sınavda gözetmenlik yapan öğretmen koronaya yakalandı! 34 öğrenci karantinada

Eskişehir'de 3 sınavda gözetmenlik yapan öğretmenin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine sınavda yer alan 34 öğrenci tedbir amaçlı karantinaya alınırken, okul da 10 günlüğüne tatil edildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'ndeki Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli bir öğretmene yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

34 ÖĞRENCİ KARANTİNADA

Öğretmenin gözetmen olarak katıldığı 3 sınava giren 34 öğrenci, tedbir amacıyla evlerinde karantinaya alındı.Eskişehir Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri tarafından okuldaki diğer öğretmenlere de Kovid-19 testi yapıldı.

10 GÜNLÜK TATİL

Okulun internet sitesinden yapılan açıklamadı, 'Okulumuz 11 Mart 2021 perşembe günü itibariyle 10 gün karantinaya alınmıştır. Uzaktan eğitim aksatılmadan devam edecektir. Sınavlar ikinci bir duyuruya kadar iptal olmuştur. İşletmeye giden öğrencilerimiz de 10 gün staja gitmeyecektir' denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı