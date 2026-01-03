Haberler

Batman'da UMKE'den zorlu kış şartlarında hayat kurtaran müdahale

Güncelleme:
Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yaşındaki Veysel Efe Özel'in havale geçirmesi üzerine sağlık ekipleri zorlu kış şartlarına rağmen hızlı bir müdahale ile minik hastaya ulaştı ve tedavi edilmek üzere hastaneye sevk etti.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Ünsaldı köyünde, 4 yaşındaki Veysel Efe Özel'in konvülziyon (havale) geçirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye UMKE ekipleri ivedilikle sevk edildi. Zorlu arazi ve kış şartlarına rağmen kesintisiz bir çalışma yürüten ekipler, hastaya ulaşmayı başardı.

Olay yerinde minik Veysel Efe'nin genel durumu ve vital bulguları değerlendirilerek gerekli ilk tıbbi müdahale yapıldı. Hava yolu, solunum ve dolaşım güvenliği sağlanarak hastanın stabilizasyonu gerçekleştirildi. Ardından çocuk hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla güvenli şekilde Kozluk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavi altına alındı.

Zorlu kış şartlarına rağmen sağlık ekiplerinin vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sunmak için her şartta görev başında olduğu vurgulandı. - BATMAN

