Haberler

Hayvanlar aç kalmasın diye çıktığı yolda ölümden döndü

Hayvanlar aç kalmasın diye çıktığı yolda ölümden döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinden yola çıkan Sinan Özdemir, aç kalan hayvanlar için yem bırakmak amacıyla gittiği Perşembe Yaylası'nda yoğun kar ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Aracını bırakmak zorunda kalan Özdemir, donma tehlikesi geçirerek en yakın köye ulaşmayı başardı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde hayvanlara yem bırakmak için Ordu Perşembe Yaylası'na çıkan bir vatndaş, yoğun tipi ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Aracını yolda bırakmak zorunda kalan vatandaş, donma tehlikesi geçirerek güçlükle en yakın köye ulaştı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan hayvansever Sinan Özdemir, doğadaki hayvanlara yem bırakmak amacıyla Ordu'nun Perşembe Yaylası'na çıktı. Ancak bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen Özdemir, aracını yolda bırakmak zorunda kaldı. Fırtına ve soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren Özdemir, büyük bir çaba sarf ederek en yakın köye ulaşmayı başardı. Son anda kurtulan Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sinan Özdemir'in, zorlu hava şartlarına rağmen yaban hayvanlarının aç kalmaması için yola çıktığı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

Yok artık Okan Buruk! 3-1'lik maçtan sonra tarihe geçti
THY'nin 50 yıl önce düşen uçağının enkazından yeni parçalar bulundu

THY'nin düşen uçağının enkazında yeni parçalar bulundu