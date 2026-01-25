Haberler

Sason'da ekiplerin zorlu kış mesaisi

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kaleyolu köyünde kar nedeniyle mahsur kalan bir hasta, Özel İdare ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. Yoğun kar yağışı ve zor arazi koşullarında ekipler, hastaya ulaşmak için yolu açarak operasyon gerçekleştirdi.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kaleyolu köyünde aniden rahatsızlanan bir vatandaş için zamanla yarışıldı. Kar ve geçit vermeyen arazi şartları nedeniyle mahsur kalan hasta, Özel İdare ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Sason ilçe merkezine uzak bir noktada bulunan Kaleyolu köyünden gelen ihbar üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri anında harekete geçti. Yoğun kar yağışı ve zorlu arazi nedeniyle ulaşımın durma noktasına geldiği bölgede, ekipler iş makineleriyle yolu açarak hastaya ulaştı. Sağlık ekipleriyle koordineli şekilde yürütülen operasyon sonucunda hasta vatandaş, güvenli bir noktada bekleyen ambulansa teslim edildi. Hastaneye kaldırılan vatandaşın tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN



