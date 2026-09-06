KPSS Sonrası Lastik Faciası: Sınav Zordu, Kaza Büyüktü

Hatay'da KPSS'den çıkarak evinde giden Abılhamit Güngör'ün kullandığı otomobilin lastiği yerinden çıkarak kaza yaşandı. Sınavın zor geçtiğini ifade eden Güngör, lastiğin yerinden fırlamasıyla ikinci kez moral bozukluğu yaşadığını söyledi.

Kaza; Reyhanlı ilçesi stadyum mevkiinde yaşandı. Abdulhamit Güngör'ün kullandığı Hyundai marka Accent model otomobilin lastiği yerinden fırladı. Lastiğin fırlamasıyla otomobilde hasar oluştu. KPSS Lisans oturumuna katılan ve sınav çıkışı kaza yapan Güngör ve kardeşi kazayı yara almadan atlattı. Lastiği tekrar yerine takan Güngör yoluna kontrollü olarak devam etti.

Sınav çıkışı yaşadıklarını anlatan Güngör, "KPSS'ye girdik. Sınav çıkışı kardeşimle beraber ilerlerken aracın tekeri koptu. Pazar günü de olduğu için ustamda gelemedi, sanayiye doğru gidiyorum. Şükürler olsun, canımızda bir şey yok. KPSS'de ayrı zordu onunda moral bozukluğu vardı, birde böyle bir kaza yaşadık. Sıkıntılı bir gün oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı