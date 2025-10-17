Haberler

Zonguldaklı Balıkçılar Denizde Ukrayna Menşeli Füze Motoru Buldu

Zonguldaklı Balıkçılar Denizde Ukrayna Menşeli Füze Motoru Buldu
Zonguldak'ta salyangoz avcılığı yapan balıkçılar, Akçakoca açıklarında denizde bir füze intikal motoru buldu. Üzerinde patlayıcı madde olmadığı belirlenen motor, incelenmek üzere sahil güvenlik ekiplerince götürüldü.

Zonguldaklı balıkçılar Akçakoca açıklarında denizde Ukrayna menşeli füze intikal motoru buldu. Üzerinde patlayıcı madde bulunmadığı belirlenen motor, sahil güvenlik ekiplerince bölge komutanlığına götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Akçakoca açıklarında salyangoz avcılığı yapan balıkçılar, denizde yabancı bir cisim fark etti. Balıkçı Tamer Yiğit, gördükleri cismin şüpheli olması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sahil güvenlik, jandarma ve deniz polisine bildirdiklerini söyledi.

Yiğit, olay anını şöyle anlattı:

"Akçakoca açıklarında, kıyıdan yaklaşık 2 mil uzaklıkta teknemizle salyangoz avcılığı yaptığımız esnada denizde yabancı bir cisim gördük. Bunu 112 aracılığıyla sahil güvenlik, jandarma ve deniz polisine bildirdik. Geldiler, cisme baktılar. Ekipler cismi aldılar. Roket motoru olduğunu söylediler."

Yapılan incelemelerde cismin Ukrayna menşeli füze intikal motoru olduğu, üzerinde patlayıcı madde bulunmadığı tespit edildi. Füze motorunun, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince incelenmek üzere Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na getirildiği öğrenildi.

Yetkililer, incelemelerin ardından motorun İstanbul'a sevk edileceğini bildirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
