Zonguldak'ta Yürüyüş Yapan Kadın Kaldırımdan Düştü
Ereğli ilçesinde yürüyüş yapan bir kadın, dengesini kaybederek kaldırımdan düştü. Yaralı kadına sağlık ekipleri hızlı bir müdahale ederek hastaneye sevk etti, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde yürüyüş yapan bir kadın, dengesini kaybederek kaldırımdan düştü.
Olay, Hatip Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.D. isimli kadın, cadde üzerinde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek kaldırımdan düştü ve yaralandı. Durumu fark eden çevredeki esnaflar, hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi amacıyla ilçedeki özel bir hastaneye sevk etti.
S.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa