Zonguldak'ta Yaya Çarpma Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Y. idaresindeki 34 HZA 940 plakalı Opel marka araç yolun karşısına geçmek isteyen Nazım Turgut'u fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Turgut'a il müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Nazım Turgut'a olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralanın hayatı tehlikesinin olmadığı müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK