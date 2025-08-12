Zonguldak'ta Yasa Dışı Kalkan Avcılığına Operasyon

Güncelleme:
Kilimli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 114 kalkan balığı ve 14 bin metre ağ ele geçirildi. Yasa dışı avcılık yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yasa dışı kalkan avcılığı yapan balıkçı teknesine yönelik operasyonda 114 kalkan balığı ile 14 bin metre ağ ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı Çaycuma Deniz Güvenlik Tim Komutanlığı ekipleri, Kilimli Limanı'na yanaşan bir balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde, yasa dışı avcılıktan elde edildiği belirlenen 114 kalkan balığı ile kaçak avcılıkta kullanılan 14 bin metre kalkan ağı tespit edildi.

Ekipler, olayla ilgili tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatırken, idari para cezası uyguladı. Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
