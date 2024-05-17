Zonguldak'ta yangında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yangında ağır yaralanan 67 yaşındaki Halit Çakır, tedavi gördüğü hastanede 52 gün sonra hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi'nde geçen 27 Mart'ta yarı felçli olan Halit Çakır (67), iddialara göre evde yalnız olduğu sıralarda sobayı tutuşturmak için yanıcı madde döktü. Yanıcı maddenin parlaması ile Çakır, bir anda alevler içinde kaldı. Sıçrayan alevler, evdeki diğer eşyaları da tutuşturdu. Halit Çakır komşularının yardımı ile evden çıkartıldı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren yoğun çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Çakır, çağrılan ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çakır, 52 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Halit Çakır'ın cenazesi, yarın Alaplı'da toprağa verilecek. - ZONGULDAK