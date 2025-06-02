Zonguldak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 62 Kişi Yakalandı

Zonguldak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 62 Kişi Yakalandı
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 62 kişi yakalanırken, uyuşturucu maddelere ve kaçak maden ocaklarına yönelik önemli ele geçirmeler yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve faaliyetlerde aranan 62 kişi yakalanırken, uyuşturucu operasyonları ve okul çevresi denetimleri dikkat çekti.

Yapılan çalışmalar kapsamında 27 kişi haklarında verilen hapis cezaları nedeniyle, 35 kişi ise ifadeye yönelik olarak yakalandı. Böylece toplamda 62 kişi hakkında işlem yapıldı.

15 maden ocağında yapılan denetimler sonucunda 6 ocak ihbar edildi. 3 kaçak ocağın ise tamamen imha edildiği açıklandı. Denetimlerde 43 ton kömür, 140 metre ray, 1 adet vagon ve 1 adet vinç ele geçirildi.

14 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanırken, çok sayıda maddeye ve uyuşturucu yapımında kullanılan ekipmana el konuldu. Operasyonlarda 21 gram metamfetamin, 6 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 114 gram sentetik kannabinoid, 28 gram esrar, 1 gram afyon sakızı, 24 gram A-M, 2 gram kenevir tohumu, 12 bin 70 TL para ve 3 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Denetimler kapsamında 5 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 127 tabanca fişeği ile birlikte 2 yivli-yivsiz tüfek de ele geçirildi.

Çocukların güvenliği için okul çevrelerinde yapılan denetimlerde bin 133 kişi sorgulandı. 277 okul, 56 metruk bina, 144 umuma açık yer ve 631 servis aracı kontrol edildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği 676 uygulamada 22 bin 976 araç ve 13 bin 914 kişi denetlendi.

Göçmen kaçakçılığına karşı yapılan denetimlerde 1 uygulama gerçekleştirilirken, 37 kişi sorgulandı. Bu kişilerden 8'inin yabancı uyruklu olduğu bildirildi, ancak düzensiz göçmen tespiti yapılmadı.

Yetkililer, denetim ve operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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