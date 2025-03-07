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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
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Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 53 gram uyuşturucu madde ve 58 bin 640 TL ele geçirildi.

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.İ. ile birlikte H.K, D.T, H.K. ve S.Y. isimli 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonda 53 gram uyuşturucu madde ve 58 bin 640 TL ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden E.İ. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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