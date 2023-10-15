Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 araçta ve içindeki şahsın üst aramasında 50 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 460 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yapılan uygulamada 1 araçta ve içindeki şahsın üst aramasında 50 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 460 lira para ele geçirdi.
Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.