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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 araçta ve içindeki şahsın üst aramasında 50 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 460 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.