Haberler

Alaplı'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Alaplı'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta 17 gram bonzai ve 20 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekipler, Alaplı ilçe girişindeki kontrol noktasında Sakarya'dan geldiği öğrenilen bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada poşet içerisinde sarılı halde 17 gram bonzai ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı. Araçtaki 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.U. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay yerinden hızla uzaklaşan 1 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihine kadar yazmış

Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihe kadar yazmış
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

Tarihi camideki skandal görüntüler için harekete geçildi