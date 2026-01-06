Alaplı'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekipler, Alaplı ilçe girişindeki kontrol noktasında Sakarya'dan geldiği öğrenilen bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada poşet içerisinde sarılı halde 17 gram bonzai ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı. Araçtaki 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.U. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay yerinden hızla uzaklaşan 1 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK