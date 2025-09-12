Haberler

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Narkotik Şube ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda E.Y., F.U., M.A., S.O., S.S. ve Y.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya kapsamında cezaevinde bulunan 2 kişi hakkında da tutuklama kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
