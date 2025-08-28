Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada S.Ş.(55), C.T (53) ve A.Ö.'nün (58) içinde bulunduğu araç tespit edilerek takibe alındı. İlçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan araçtaki şüpheliler gözaltına alınırken yapılan aramada, yaklaşık 2 gram bonzai,56 gram metamfetamin,1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - ZONGULDAK