Tünelde iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tünel içerisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesi Kocaman mevkiinde bulunan tünel içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametinden Ereğli yönüne giden R.C. idaresindeki 34 FND 787 plakalı tır, iddiaya göre bir otomobilin aniden kendi şeridine girmesi üzerine manevra yaptı. Sürücünün direksiyonu sola kırması sonucu araç, aynı yönde sol şeritte ilerleyen E.A. yönetimindeki 81 AFR 772 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle tır içerisinde sıkışan sürücü E.A., olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.A, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı