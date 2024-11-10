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Zonguldak'ta Tren Kazası: İşçi Ağır Yaralandı

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Ereğli ilçesinde trenle yük taşırken kamyoneti gören işçi, vagondan atladı. Ağır yaralanan İbrahim D., hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trenle yük taşıdığı sırada karşıdan gelen kamyoneti fark ederek vagondan atlayan işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, özel bir fabrikanın nakliye bölümünde çalışan İbrahim D., trenle yük taşıdığı sırada karşıdan gelen kamyoneti fark etti. Hızla tren vagonundan aşağıya atlayan işçi ağır yaralanırken, kazayı gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Servis Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim D.'yi yapılan ilk müdahale sonrası ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. İbrahim D.'nin bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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