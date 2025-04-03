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Zonguldak'ta Trafik Kazası: İki Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: İki Yaralı
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Alaplı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı Karşıyaka-Sucallı Yolu mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, karşı yönden gelen iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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