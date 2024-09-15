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Zonguldak'ta Trafik Kazası: İki Yaralı

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Zonguldak Ereğli karayolu Soğanlı rampasında meydana gelen trafik kazasında, M.G. yönetimindeki araç takla attı. Sürücü ve yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak Ereğli karayolu Soğanlı rampasında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

M.G. yönetimindeki 67 TF 323 plakalı araç, Zonguldak'tan Ereğli istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, sürücü ve araçta bulunan yolcu yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları araçtan çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve müşahede altında tutuldukları öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Ereğli zonguldak Güvenlik 3-sayfa Sağlık Ereğli trafik Kaza

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