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Zonguldak'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşıdan gelen bir ticari araçla çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre kaza Terakki Mahallesinde yaşandı.

İddiaya göre Volkswagen marka 67 AEJ 859 plakalı otomobil, karşıdan gelen ticari bir araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle araç ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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