Zonguldak'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Devrek ilçesinde yol kenarında yürüyen Sefer Kavakpınar, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, İsmet Paşa Mahallesi Hışıroğlu mevkii, Ankara-Zonguldak Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Y. (80) idaresindeki 67 NV 007 plakalı otomobil, Ankara istikametine doğru sağ şeritte ilerlediği sırada, Açık Cezaevi'ne yaklaşık 100 metre mesafede yol kenarında yürüyen Sefer Kavakpınar'a (57) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sefer Kavakpınar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavakpınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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