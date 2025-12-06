Haberler

Tünelde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Tünelde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobildeki yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gece saatlerinde Kavukkavla mevkii tüneli girişinde meydana gelen kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesi Kıran Köyü Kavukkavla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine seyir halinde olan A.T,(20) idaresindeki 34 ZG 2311 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü A.T ile yolcular Y.T, (17), N,T, (39) ve H,Y. Tufan (7) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

