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Otomobil tırla çarpıştı, yaşlı çift hayatını kaybetti

Otomobil tırla çarpıştı, yaşlı çift hayatını kaybetti
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 81 yaşındaki Yahya Ergin ve eşi Aysel Ergin hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Zonguldak'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinde yaşandı. Yahya Ergin (81) idaresindeki 67 UA 738 plakalı otomobil ile ana yola çıkmak istedi. Bu sırada Numan A. (22) idaresindeki 06 CAM 67 plakalı tır otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil önce istinat duvarına çarptı ardından yol kenarındaki su kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Yahya ve Aysel Ergin çifti, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. İlk müdahaleleri yapılan Yahya ve Aysel Ergin çifti, BEUN Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çift, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü Numan A. ise gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde delil toplarken kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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