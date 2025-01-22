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Zonguldak'ta Ticari Kamyonet Uçurumun Kenarında Durdu: 2 Yaralı

Zonguldak'ta Ticari Kamyonet Uçurumun Kenarında Durdu: 2 Yaralı
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan ticari kamyonet uçurumun kenarında durdu. Nadir T. ve Murat A. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ticari kamyonet uçurumun kenarında durdu. Kazada Nadir T. (28) ve Murat A. (27) yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kozlu İlçesi Değirmenağzı mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 67 LB 275 plakalı ticari kamyonet tünel çıkışı sonrasında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra uçurumun kenarında durabildi.

Kazada Nadir T. ve Murat A. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Nadir T. ve Murat A.'ya ilk müdahaleyi yaparak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yol kısa süreli trafiğe kapandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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