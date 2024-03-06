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Zonguldak'ta tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde bulunan tekstil atölyesine ait depoda çıkan yangın, 14 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın sonucunda depo kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde bulunan tekstil atölyesine ait depoda çıkan yangın yaklaşık 14 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Dün akşam Çaydeğirmeni Beldesi Osmanbeyler köyü Değirmenağzı mevkiindeki tekstil atölyesine ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sabah saatlerinde sona erdi. Yaklaşık 14 saatlik söndürme çalışmaları sonunda depo tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, depoda meydana gelen hasar dron ile görüntülendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çaydeğirmeni Zonguldak İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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