Taş ocağında dinamit patlatılması sırasında 4 işçi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki bir taş ocağında gerçekleştirilen kontrollü dinamit patlatması sırasında çevreye savrulan kaya parçaları nedeniyle 4 işçi yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Aydınyayla çevresinde faaliyet gösteren bir taş ocağında dinamit patlatılması sırasında 4 işçi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Alaplı Aydınyayla kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taş ocağında kontrollü dinamit patlatması gerçekleştirildiği sırada çevreye savrulan kaya parçaları bazı işçilere isabet etti. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T., F.G., E.D. ve E.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaplı ve Ereğli Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
