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Zonguldak'ta Tahliye Sürecinde Çilingir Devreye Girdi

Zonguldak'ta Tahliye Sürecinde Çilingir Devreye Girdi
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eski eşi tarafından tahliye davası açılan Sevda S., polis ve icra memurlarına kapıyı açmayınca çilingir yardımıyla içeri girildi. Uzun süren ikna çabalarının ardından Sevda S. evden çıkarıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eski eşi tarafından hakkında tahliye davası açılan bir evde oturmaya devam eden Sevda S., polis ve icra memurlarına kapıyı açmayınca devreye çilingir girdi.

Edinilen bilgilere göre, 6 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından mahkeme, evin sahibi T.A.'nın lehine tahliye kararı verdi. Kararın kesinleşmesi üzerine icra memurları ve polis ekipleri, T.A.'ya ait olan eve gelerek tahliye işlemini başlattı. Ancak Sevda S.'nin kapıyı açmaması üzerine çilingir yardımıyla kapı açıldı. Evde yapılan aramada Sevda S., yatak odasında bulundu. Tahliye kararına direnen Sevda S., evden çıkmak istemedi.

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından Sevda S., tahliye işlemleri tamamlanana kadar koridorda bekletildi. Evin boşaltılmasının ardından Sevda S., polis ekipleri eşliğinde evden çıkarıldı.

Tahliye işlemi sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, olayla ilgili yasal sürecin devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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