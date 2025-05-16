Zonguldak'ta Sinir Krizi Geçiren Apartman Sakininden Çevreye Zarar

Zonguldak'ta Sinir Krizi Geçiren Apartman Sakininden Çevreye Zarar
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Karadeniz Ereğli'de bir apartman sakini sinir krizine girerek komşusuna saldırdı ve apartman bahçesindeki garajı parçaladı. Olay sonrası health ve polis ekipleri A.A.'yı gözaltına aldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşanan olayda, bir apartman sakini sinir krizi geçirerek çevresine zarar verdi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, A.A. isimli şahıs, apartmanın bahçesinde bulunan otomobil garajına malzeme konulmasına sinirlenerek kürekle saldırıya geçti. Öfkesine hakim olamayan A.A., eline aldığı kürekle önce kapı komşusu S.S.'yi darp etti. Ardından apartman bahçesindeki garaj kapısını parçalayan A.A., bahçede bulunan köpeğe de saldırmak istedi. Can havliyle olay yerinden kaçan köpek saldırıdan kurtulurken, A.A. bu kez yeniden garaja yönelerek kürekle çevreye zarar vermeye devam etti.

Olayın seslerini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, A.A.'yı gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Yaralanan S.S. ise ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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