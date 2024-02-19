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Zonguldak'ta Silah ve Fişekler Ele Geçirildi

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde düzenlediği operasyonda silah ve fişekler buldu. Operasyonda 1 adet namlusu değiştirilmiş kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek ve 28 adet av fişeği ele geçirildi.

Zonguldak'ta polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda silah ve fişekler ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan E.G.'nin ikametine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 1 adet namlusu değiştirilmiş kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek ve 28 adet av fişeği ele geçirildi. Şüpheli E.G hakkında 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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