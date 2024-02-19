Zonguldak'ta Silah ve Fişekler Ele Geçirildi

Zonguldak'ta polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda silah ve fişekler ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan E.G.'nin ikametine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 1 adet namlusu değiştirilmiş kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek ve 28 adet av fişeği ele geçirildi. Şüpheli E.G hakkında 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapıldı. - ZONGULDAK