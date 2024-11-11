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Zonguldak'ta Patpat Aracının Devrilmesi: Bir Ölü, İki Yaralı

Zonguldak'ta Patpat Aracının Devrilmesi: Bir Ölü, İki Yaralı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracı devrildi. Kaza sonucu sürücü ağır yaralanırken, eşi Ayşe Demir hayatını kaybetti; oğlu da hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde patpat olarak adlandırılan tarım aracı devrildi. Kazada sürücü ile oğlu ağır yaralanırken eşi Ayşe Demir hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Bakırlık köyünde yaşayan Barış D., patpat olarak tabir edilen tarım aracıyla tarlaya gitmek istedi. Yanına eşi Ayşe Demir ve 10 yaşındaki oğlu Paşa D.'yi de alan sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Devrilen araçta bulunan Ayşe Demir, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Barış D. ve oğlunun hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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