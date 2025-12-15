Alaplı'da pat pat kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı'ya bağlı Kaymas Köyü ile Yeniköy arasındaki yol ayrımında meydana geldi. Pat patta bulunan sürücü R.C. ile yolcu olarak bulunan Y.C.U., henüz bilinmeyen bir nedenle araçtan atlayarak yol kenarına düştü.

Kazada sürücü R.C. hafif şekilde yaralanırken, pat patta bulunan Y.C.U. olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK