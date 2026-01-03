Haberler

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak'ta, Sezer Sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil

Günlerdir aranan Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil

Günlerdir aranan Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi
ABD'nin saldırıları Venezuela'nın başkentini cehennem yerine çevirdi

ABD saldırıları sonrası cadde ve sokaklar adeta cehennem yeri
Sosyal medyayı karıştıran kare

Tartışma yaratan kare!