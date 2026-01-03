Park halindeki otomobil alev alev yandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak'ta, Sezer Sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK