Zonguldak'ta Otomobilde Yangın Çıktı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde Kozlu ilçesi Fatih Sitesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 67 DB 107 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK