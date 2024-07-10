Zonguldak'ta Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ve bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kozlu-Ereğli yolunda meydana geldi. Levent Y. yönetiminde ki 74 BS 369 plakalı otomobil iddiaya göre kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç taklalar atarak durabildi. Kazada araç sürücüsü Levent Y. ve yolcu Yaşar K., Yıldız Y., Halil K. ve Ömer Y., yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ZONGULDAK