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Zonguldak'ta Otomobil İçinde Şüpheli Ölüm

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, içinde bulunduğu otomobilde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve cenaze morga kaldırıldı.

Şüphelendiği otomobilden ceset çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilin içerisinde ölü olarak bulundu.

Olay, Sanayi Sitesi Bölgesinde meydana geldi. Esnaflardan biri durumundan şüphelendiği otomobilin içerisinde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç içerisindeki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de yaptıkları araştırmada ölen kişinin Mehmet Güreşci olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısının tahkikatının ardından Güreşci'nin cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Güreşci'nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrasında belirlenecek.

Zonguldak'ta Otomobil İçinde Şüpheli Ölüm
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEYNEP KOÇ - 3.Sayfa
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