Zonguldak'ta Oto Yıkamacıda Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda yaşanan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Çaycuma Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto yıkamacıda yaşandı. İddiaya göre, işletme sahibi R.B.'nin yakını olduğu ileri sürülen bir kişi ile sıra bekleyen C.Ç. arasında tartışma çıktı. Sıra meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın ardından şüpheli şahıs, yanında taşıdığı silah ile C.Ç.'ye iki el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği C.Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. C.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren saldırganın olay yerinden kaçtığı belirtildi. Emniyet ekipleri saldırganın yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Polis ekipleri olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK