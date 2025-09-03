Haberler

Zonguldak'ta Ormanlık Alanda Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ta Ormanlık Alanda Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen örtü yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Zonguldak'ta 2 dekarlık alanda meydana gelen örtü yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangınını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sulama tankeri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yaklaşık 2 dekarlık alanda etkili olan örtü yangını ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangının meydana geldiği ormanlık alanda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
45 milyonluk yat 15 dakika battı, suya atlayarak kurtulan şahıs küfürler savurdu

45 milyonluk yattan suya atlayarak kurtulan şahıs küfürler savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.