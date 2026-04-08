Haberler

Orman Bölge Müdürlüğü görevlilerini taşıyan araç takla attı: 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Orman İşletme Şefliği personelini taşıyan bir otomobil takla attı. Yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Orman İşletme Şefliği personelini taşıyan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kavakdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orman İşletme personeline ait 34 ZK 7134 plakalı araç, Kocaman Orman İşletme Şefliği'ne görev için seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada E.Ü., K.C. ve A.Y. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız

Lübnan'da katliam yapan Netanyahu, tehditler savurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var

"Toplumda böyle bir algı var, ben de aynı kanaatteyim"
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var

Polislerle dalga geçen şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor

Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim

"O dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim"