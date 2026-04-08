Orman Bölge Müdürlüğü görevlilerini taşıyan araç takla attı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Orman İşletme Şefliği personelini taşıyan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kavakdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orman İşletme personeline ait 34 ZK 7134 plakalı araç, Kocaman Orman İşletme Şefliği'ne görev için seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada E.Ü., K.C. ve A.Y. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

