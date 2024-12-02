Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi

 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var

 Putin ve Pezeşkiyan'dan 'Suriye' görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı

Putin ve Pezeşkiyan her an Erdoğan'ın kapısını çalabilir
İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti

İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, bu sözlerle isyan etti

Zonguldak'ta Oğul Babayı Tehdit Etti, Atölyeye Girdi

Zonguldak'ta Oğul Babayı Tehdit Etti, Atölyeye Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, husumetli olduğu babasının çalıştığı atölyeye minibüsle daldığı gerekçesiyle tutuklanan O.Ç., babasını öldürmekle tehdit etti. Olayın ardından baba, zarar gören atölye için adalete başvuracak.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde babasının çalıştığı atölyeye minibüsle olay sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan O.Ç. yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı

Ortacı köyünde, 28 yaşındaki O.Ç., husumetli olduğu babasının çalıştığı atölyeye minibüsle daldı. İşyerinde çalışan 6 kişi büyük bir faciadan son anda kurtulurken, olay sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan O.Ç. yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Baba ise dehşet anlarını anlattı.

İlçeye bağlı Ortacı köyünde yaşanan olayda tarafların şikayetinden sonra adli kontrolle serbest bırakılan O.Ç., yeniden gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Dehşet anlarını İHA'ya anlatan baba Muzaffer Çetin, oğluna tapulu arazilerin devrini yaptığı halde kendilerine yönelik tehditlerine devam ettiğini ve bu sebeple husumet yaşandığını anlattı.

"İçeri tam gaz daldı"

Muzaffer Çetin, yaşanan olayın detaylarını şu sözlerle aktardı:

"İçeri tam gaz daldı. İçerisini darmadağın etti. Makineleri yıktı. Kaçmaya çalıştı. O esnada jandarma trafik geldi. Yolda kaldı. Kendisi benim oğlum olur. Benden arsa istemişti. Ben tapuları verdim. Yerleri sattı. Sonradan yine rahatsız etmeye başladı."

"Devamlı tehdit ediyordu"

Çetin, oğlunun uzun süredir kendisini ve ailesini rahatsız ettiğini belirterek, "3-4 ay önce de rahatsız ediyordu bizi. Arabayla geliyordu, kornaya basıyordu. Arabamı uçurumdan aşağıya dayandı. Devamlı tehdit ediyordu. Kendisi evli ve çocuğu var. Eşi ile aynı düşüncedeler. Daha önce her pazar günü evlerine ziyarete gidiyordum. Mağdur etmiyordum. Maddi manevi destek oluyordum. Başımıza bu geldi" dedi.

"Beni ölümle tehdit etti"

Oğlu tarafından tehdit edildiğini belirten Çetin, yaşadığı korku dolu anları şöyle ifade etti:

"Beni bir gün telefonla aradı. Bana, 'Evden kaçın oraya geliyorum. Sizi öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulundu. Daha önce benim elime tabanca mermisi verdi. Mermiyi savurdum. Üzerine gelince kaçtı."

Son olayın ardından atölyedeki zararın büyük olduğunu dile getiren Çetin, "Kendisi tutuklandı. Bundan sonraki süreçte babası olarak ben de şikayetçiyim. En son yaşanan olayda muhtarın atölyesindeki zarar 500 bin lirayı aşkın. Toplamda verdiği zarar 1 milyona yakın. Arkadaşın arabasına vurdu. Bana verdiği zarar ayrı. Adalete sığınıyorum" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
img

Ameliyat oldu! İşte son durumu
img

Rusya'nın uykularını kaçıracak fotoğraf
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Gaziantep FK hangi kanalda? Fenerbahçe Gaziantep maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Gaziantep 11'i! Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Kalpazan final mi yapıyor, bitiyor mu (NEDEN)? Roma Atalanta, Sevilla Osasuna ve Porto Casa Pia maçları neden yayınlanmıyor, kanalları mı değişti? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE GAZİANTEP FK) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 2 Aralık Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar 29. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalpazan 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Kalpazan CANLI izle! 2 Aralık Pazartesi Kalpazan 7. bölüm SON BÖLÜM full HD izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.