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Zonguldak'ta nöbetçi öğretmen, boğulan öğrenciyi heimlich manevrasıyla kurtardı

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Zonguldak'ta nöbetçi öğretmen, boğulan öğrenciyi heimlich manevrasıyla kurtardı
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Zonguldak'ta Yayla Ortaokulu bahçesinde poğaça yiyen öğrenci, yemeğin boğazında kalması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Bahçede nöbetçi olan öğretmen heimlich manevrası uygulayarak öğrenciyi kurtardı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ta bahçede yemek yediği sırada boğulma tehlikesi geçiren öğrenci, bahçede nöbetçi öğretmen tarafından heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yayla Ortaokulu bahçesinde yaşandı. Poğaça yiyen bir öğrenci yemeğin boğazında kalması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Bu sırada bahçede nöbetçi olan Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Sağlam durumu fark etti.

Öğrenciye müdahalede bulunan Sağlam, heimlich manevrası uyguladı. Anlık müdahale ile öğrenci boğulmaktan kurtulurken o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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