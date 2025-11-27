Haberler

Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 8 Gözaltı

Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 8 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 kilo 600 gram sentetik kannabinoid, 6 gram esrar, 202 adet ecstasy ve çeşitli bandrolsüz tütün ürünleri ele geçirildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan narkotik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 2 kilo 600 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6 gram esrar, 202 adet ecstasy, 43 karton dolu makaron sigara, 245 paket dolu makaron ve 16 kilo 500 gram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında F.Ç, M.K, O.K ve E.G isimli 4 şüpheliye "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem uygulanırken; G.K, Ş.B, S.K ve A.T isimli 4 şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen A.T adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.K, Ş.B ve S.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil

11. Yargı Paketi Meclis yolunda! Bakan Tunç'tan "Af" açıklaması geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRüzgar Derya:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak NelsonFY'nin platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 350.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, "Nildatrading" adresinden Telegram üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var

İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi! İşte listedeki tek CHP'li
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.