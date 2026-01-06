Haberler

Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi: 1 yaralı

Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi: 1 yaralı
Güncelleme:
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi. Sürücü M.A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi. Yaşanan kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alaplı Aydınlık caddesi yolundaki meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Siteler Aydınlık caddesi yolundan ilerleyen M.A. idaresindeki 67 AEP 633 plakalı motosiklet, yan yoldan çıkan bir otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.A,isimli sürücüyü gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulans ile Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

500

