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Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tırın motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, ağabeyi ise yaralandı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede kurtarılamadı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tırın motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, ağabeyi ise yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Taşbaşı mevkisinde yaşandı. Ereğli istikametine seyir halindeki Süleyman C. (53) idaresindeki 67 ABT 428 plaka tır ile Taşbaşı Caddesi'nden karayoluna çıkan sürücü Alperen Taşkın (18) idaresindeki 81 ADS 551 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Taşkın kaldırıldığı ZBEÜ Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklette yolcu olarak bulunan diğer yaralı S.T.'nin ise hastanede tedavisi sünüyor. Tır sürücüsü Süleyman C. ise kazadan sonra ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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