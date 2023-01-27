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Zonguldak'ta mazot yüklü tanker yangında kullanılamaz hale geldi

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta mazot yüklü tanker yangında kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ta mazot yüklü tanker seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak'ta mazot yüklü tanker seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Devrek- Ankara karayolu Dorukhan Tüneli mevkisinde yaşandı. Özer Taşıran idaresindeki 34 COH 572 plakalı mazot yüklü tanker henüz bilinmeyen bir sebeple ön bölümünden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü; aracı emniyet şeridine çekerek durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tankerdeki yangına müdahalede bulundu. Yangında ölen ve yaralanan olmazken ekipler soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. Polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi alarak bir süreliğine yolu trafiğe kapattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İtfaiye Ankara 3. Sayfa Haberler

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