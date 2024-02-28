Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: İşçi hayatını kaybetti

Güncelleme:

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında kömür vagonu ile tumba arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti. Olayda 44 yaşındaki maden işçisi Baykul Sağlam, eksi 360 kodunda iş kazası yaşadı. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan Sağlam, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında kömür vagonu ile tumba arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait madende, saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda 44 yaşındaki maden işçisi Baykul Sağlam, eksi 360 kodunda iş kazası yaşadı.

Kömür dökümü sırasında 5 tonluk vagon ile tumba (vagonu olduğu yerde döndürerek boşaltmaya yarayan sistem) arasında sıkıştı.

İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan Baykul Sağlam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp masajı yapıldığı görülen iki çocuk babası maden işçisi Sağlam; doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil hastaneye gelerek bilgi aldı.

2009 yılında maden ocağında işe başladığı öğrenilen işçinin acı haberini alan yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

28 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Şubat 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 28 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Şubat ÇANAKKALE'de Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 28 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İYİ Parti Tunceli adayı kim? 2024 İYİ Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Trabzon adayı kim? 2024 İYİ Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı kimdir? Saadet Partisi Kars belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kars adayı belli oldu mu? İYİ Parti Tokat adayı kim? 2024 İYİ Parti Tokat Belediye Başkan adayı Şeref Menteşekimdir? Saadet Partisi Karabük belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Karabük adayı belli oldu mu? Saadet Partisi Kahramanmaraş belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kahramanmaraş adayı belli oldu mu? İYİ Parti Tekirdağ adayı kim? 2024 İYİ Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı İlker Atasever kimdir? Saadet Partisi Eskişehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Eskişehir adayı belli oldu mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title