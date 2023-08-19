Zonguldak'ta koyun otlatma meselesi silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi hayatını kaybetti
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada, koyun otlatma meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Satılmış C. adlı kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan H.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde komşular arasında "koyun otlatma" meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Karakoçlu köyü Çırakoğlu Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu belirtilen Satılmış C. (50) ile komşusu H.T. arasında "koyun otlatma" meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Satılmış C. av tüfeğiyle yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Devrek Devlet Hasatanesi'ne kaldırılan Satılmış C. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili H.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.