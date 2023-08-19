Zonguldak'ta koyun otlatma meselesi silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada, koyun otlatma meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Satılmış C. adlı kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan H.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.