Zonguldak'ta Kaza: Otomobil Şarampole Uçtu, Alevler İçinde Kaldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil, başka bir otomobile çarptıktan sonra şarampole uçtu. Kazada otomobil alev topuna dönerken, sürücü alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Bartın-Çaycuma karayolunun Hacılar köyü mevkiinde meydana geldi. Caner D. idaresindeki 43 AAN 704 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete giden Şeyma Uysal idaresindeki 34 NOC 626 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, bariyerleri aşarak sarampole uçtu. Otomobil sürücüsü Caner D. ile yanında bulunan Aziz Yatkın araçtan kendilerini dışarı atarken, otomobil bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürülürken, otomobilde büyük hasar meydana geldi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK