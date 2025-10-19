Haberler

Zonguldak'ta Kayınpeder Eski Gelinini Öldürdü

Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki Hüseyin Derin, tartıştığı 43 yaşındaki eski gelini Gönül Karakök'ü av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay sonrası Derin, jandarma tarafından yakalandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Hüseyin Derin, boşandığı halde aynı evde yaşamaya devam eden 43 yaşındaki eski gelini Gönül Karakök'ü öldürdü.

Olay Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Kızılbel köyünde yaşandı. İddialara göre 43 yaşındaki Gönül Karakök, boşandığı halde aynı evde kalmaya devam ettiği 71 yaşındaki kayınpederi Hüseyin Derin ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Derin, Karakök'e av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Karakök, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra berbere giderek tıraş olduğu öğrenilen Derin, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
