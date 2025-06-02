Zonguldak'ta Kasabı Vuran Çalışan Tutuklandı

Zonguldak'ta kasabı silahla vuran çalışanı tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kasaplık yapan A.K.'yi ormanlık alanda silahla vurarak yaralayan şüpheli H.A., jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama ve tarama faaliyetleri sonucunda yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin, vurduğu A.K.'nin kendi yanında çalışan kişi olduğu öğrenildi.

Olay, Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ilçede kasaplık yapan A.K., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ormanlık alanda silahla vuruldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan A.K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kısa sürede izini sürdü

Saldırının ardından Zonguldak İl Jandarma ve Çaycuma ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı arama ve tarama faaliyeti başlattı. Titiz çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, A.K.'nin yanında çalışan bir personel olduğu ortaya çıktı.

Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan şüpheli H.A., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan H.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.A.'nın olayı alacak verecek nedeniyle gerçekleştirdiği iddia edildi.